PILTUUDIS ⟩ Vene lauljatar avaldas, et tal oli sündides kuus sõrme

Samuti avaldas muusik, et tema ema oli esialgu tütre pärast mures. «Arstid ütlesid, et see pole midagi hullu. Nad ütlesid lihtsalt, et ma ei mängi mitte kunagi klaverit. Mul on mälestused lapsepõlvest, kuidas mul oli veel kuus sõrme. Ma otsustasin ka, et lähen siiski muusikakooli klaverit õppima.»