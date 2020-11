VIDEO ⟩ Põhjapooluse jäässe maetud Vene ajakapsel leiti Iirimaalt

Kaks iirlasest surfajat leidsid metallsilindri, millel oli venekeelne graveering ja nad arvasid, et selle sees võib olla kas pomm või kellegi tuhk, teatab msn.com.

Sophie Curran ja Conor McClory lasid vene keelt osakavatel tuttavatel silindril kirjas oleva ära tõlkida ja said teada, millega tegemist.

Iirlased Sophie Curran ja Conor McClory leidsid rannalt ajakapsli. FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Ilmnes, et see on ajakapsel, mille pani kokku Venemaa põhjapooluse ekspeditsiooni meeskond.

Kapsli sees olid fotod laevast ja meeskonnast, meeskonnaliikmete kirjad, menüü, teekonnakaart ja sõjaväeline autasu.

Vene ajakapslis olid kirjad, fotod ja kaardid. FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Kaks kirja olid inglise keeles, veel oli blogija kirjutatud venekeelne kiri, millel olid meeskonna kontaktandmed.

Blogija Sveta teatel pandi ajakapsel kokku laeval, mis kannab nime «50 aastat võidust».

Meeskond arvas, et jäässe maetud kapsel on seal 30 – 50 aastat ja neid üllatas, et see leiti vaid kaks aastat hiljem Iirimaalt.

Üks kapsli leidjatest Curran sõnas meediale, et tema ja ta kaaslane McClory olid Donegali Bloody Fireland rannal, otsides head surfikohta, kui neile jäi silma kummaline hõbedane kapsel.

«Ilmnes, et kapsel ei olnud meres just kaua. See pandi põhjapoolusel jäässe, jää sulas ja kapsel sattus merre, liikudes 4000 kilomeetrit, jõudes Iirimaale Donegali. Kapslil kulus selleks kaks aastat,» sõnas iirlanna.

Conor McClory lisas, et kapsli jääst välja sulamine viitab kliimamuutusele ja polaarjää sulamisele.

Currani sõnul õnnestus neil saada Vene laeva, mis on tuumajäämurdja, kontaktandmed ja nad helistasid meeskonnale, andes teada, et nad leidsid nende maetud ajakapsli.