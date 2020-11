Laimuhagi kaotanud Johnny Depp lasti võlurifilmist lahti

USA näitleja Johnny Deppi (57) kõmuline kohtuprotsess briti meediaväljaande The Suni vastu kestis Londonis tänavu juulis 16 päeva. 2. novembril teatas kohtunik, et The Sunil oli õigus kutsuda Deppi naisepeksjaks ja nüüd on Depp kaotanud rolli «Fantastilised elukad» võlurifilmis.