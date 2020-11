Kerli Dello: Kaileenil on minu südames alati oma koht

Kaileen Mägiga koos «Terevisioonis» töötanud Kerli Dello jaoks oli endise kolleegi lahkumine šokk.

«Kui minnakse tööl erinevaid teid pidi, kui sõbrad üksteisest lahkuvad, kui pered kolivad eri suundadesse, siis alati lubatakse, et midagi ei muutu. Aga kõik muutub, me jääme võõraks, kuid mingid tunded südames püsivad. Nii on Kaileenil ka minu südames alati oma koht,» sõnas uudisest löödud Dello.

Dello meenutas, et neil on Mägiga ühiselt olnud nii lõbusaid õhtuid ja kurbi hommikuid kui ka veel lõbusamaid hommikuid.

«Tema naer kostub ühest videoklipist, mida lastakse ikka vana-aastaõhtul ETV-st. Mina naeran eetris ja ei suuda uudiseid lugeda, Kaileeni helisev naer kõlab taustal,» meenutas Dello.

«Kaileen kutsus mind ETV laulukoori, et osaleksime «Laululahingu» saates. Ma ütlesin küll, et ma ei oska laulda, aga ta ei uskunud mind. Kui oli esimene proov, siis praeguseks ka pilvepiiril laulukoore juhatav Tarmo Leinatamm ütles, et keegi joriseb. Ma arvasin, et see olen mina. Selgus, et see olevat olnud hoopis Margus Konnula ehk Contra. Aga mina ei julgenud ikkagi enam koorilaulu minna,» jutustas Dello.

Dello tunnistas, et ei teadnudki, et Mägil oli ka teine eesnimi.