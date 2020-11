PILDID ⟩ Maailma kaunima pepukandja tiitel kuulub nüüd kurvikale Playboy modellile

Kuna 2020. aasta on olnud keeruline, siis kuulutati tänavune võitja välja üsna tagasihoidlikult ja peaaegu märkamatult. Sotsiaalmeedia põhjal tundub, et võitja kuulutati välja korraldaja ametlikul Instagrami kontol , kus teatati, et 2020. aasta Miss Bumbum Worldi tiitliomanik on Lucene Duarante . Naine jagab oma aega Inglismaa ja Brasiilia vahel, ning kutsub end maailmaränduriks.

Duarante on kurvikas Playboy modell, kellel on Instagramis juba peaaegu miljon fänni. Ta postitab neile võluvaid ja kurvidest pungil fotosid.

Kõmumeedia väljaanne Daily Star on võidu järel Duarantega ka väikese intervjuu juba teinud. See keskendus Duarante fotosessioonile, kus ta maskeerus kurvivaks Barbie-nukuks. Maailma kaunima pepukandja tiitliga modell avaldas, et loodab just nende fotodega maailma inspireerida. «Minu suurim unistus on osta nukk, millel on minu mõõdud,» avaldas Duarante.