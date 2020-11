KURI KARJAS ⟩ Lana Del Rey läks fänniga tülli: loe, mida sa ise kirjutasid, l*ts

Sel nädalal rullus Twitteri kasutajate ees lahti üsna mahlakas sõnavahetus. Peategelaseks olid seal Donald Trump ja ülituntud lauljanna Lana Del Rey.

Diiva kohta on fännide seas mõnda aega ringelnud spekulatsioonid, et ta võib salaja olla hoopis vabariiklane, ehk Trumpi toetaja. Kuulajaskonnast paljudele oleks see probleem - suur enamus neist on noored ja väga liberaalsed.

Kahtlustava fänni Alexi säuts oli samal teemal. «Ma lihtsalt TEAN, et Elizabeth hääletas Trumpi poolt. Tahaks, et ma saaks tema hääletamise ajalugu näha,» säutsus ta veendunult. «Midagi on siin valesti.»

Lana saab vihaseks

See jõudis aga mingil viisil Lanani. Jutt oli selgelt temast, lauljanna kodanikunimi on Elizabeth Grant. Nähtavasti ei võtnud lauljanna spekulatsiooni, nagu ta toetaks Trumpi, sugugi kergelt.

«Käi ise ka p*rse,» vastas Lana lihtsalt. See üllatas paljusid. Praeguseks on Alex oma kasutaja võõrastele sulgenud. Levivatest kuvatõmmistest võib näha, et neiul on enda väitel koguni Lana tätoveering, seega ei tohiks lauljanna oma fänniga nii rääkida.

«Loe, mida sa ise kirjutasid, l*bu,» vastas Lana aga sammukestki tagasi tõmbamata. Sellele lisas ta kuvatõmmise lõimest, et teised aru saakid, mis teemal see tuline vestlus käib.

See tekitas teistes fännides väga vastandlikke tundeid. Mõnede sõnul ei ole okei, et täiskasvanud inimene noort fänni sõimab. «Poleks kunagi arvanud, et näen 40. aastates naist noori tüdrukuid l*ibudeks nimetamas,» vastas üks. Lana on ise 35-aastane.