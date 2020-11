PILTUUDIS ⟩ Leedu reklaamkampaania viis maskikandmise juhised aluspükste tasemele

Vilniuse elanik Saulé postitas laupäeval sotsiaalmeediasse pildi uuest reklaamkampaaniast, millega õpetatakse Leedu pealinna elanikele maskikandmist. Kampaania eesmärk on rõhutada, et näomaski kandmisest ei ole kasu, kui see nina ei kata.

Saulé esimeses postituses selgub, et reklaamkampaaniat näidatakse ühistranspordis. Sama postituse alla on lisanud pildi ka Urte, kes elab samuti Vilniuses. Tema nägi sama reklaamkampaaniat tänaval kõndides.

Rõhutamaks, et valesti maskikandmine on mõttetu, toob reklaamkampaania võrdluseks aluspükste kandmise. Illustratsioonil on mees, kes kannab valesti maski ja sarnaselt valesti ka aluspükse: mehe suguelund ripub üle püksivärvli nagu nina üle näomaski.

«Ole vastutustundlik. Näomask katab nii suu kui ka nina,» rõhutatakse kampaaniaga.

Kuigi selline reklaamkampaania tundub tänavapildis üpris uudne on sarnased õpetussõnad sotsiaalmeedias eksisteerinud juba kuid. Tundub, et siiani on see aga olnud vaid nö meem. Näiteks jagati 9gag.com lehel sarnast võrdlusmomenti juba 7. mail.