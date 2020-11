BIDENI KAUNITARID ⟩ Tulevase USA presidendi särtsakad fännid tormasid tänavatele tähistama

Kuna Bideni võit tundus kindel juba enne nädalavahetust kogunesid paljud demokraadid juba reede õhtul tänavatele tähistama. Laupäeval kogunesid ameeriklased taas kokku, et Bideni võitu tähistada. Küllap tähistatakse Bideni võitu laupäeva õhtutundideni.

Paljud, kes tähistamisest osa võtsid, ei kandnud maski. Koroonaviiruse pandeemia on hetkel USAs tõsine probleem. CNN vahendab, et novembris on nakatunute arv rekordiliselt kõrge juba 20 osariigis. Neljapäeval, 5. novembril, teatati 120 000 uuest juhtumist, mis oli teine järjestikune päev, kus uute nakatunute arv ulatus üle saja tuhande.