KÕMULISED KAADRID ⟩ Pornostaaride sündsusetu hullamine Mehhiko rahvuspargis tõi neidudele pahanduse kaela

Mia Marin , Giselle Montes ja Yamileth Ramierz sattusid kestval nädalal Mehhikos korralikku skandaali, vahendab Daily Star . Briti meedia vahendab, et naistega oli kaasas ka pornostaar Alex Marin . Mehhiko kõmumeedia artiklit oma Instagramis jagades ütles aga Alex, et tema rahvusparki ei läinud.

Kohalik turism on aga olukorrast veidi positiivsemal arvamusel. Nimelt loodetakse, et skandaal toob kaunile rahvuspargile rohkem tähelepanu ja inspireerib ka teisi seda külastama.

Kuigi broneeringud kohalikes hotellides on koroonaviiruse pandeemia tõttu järsult langenud, umbes 50 protsenti, on omanikud lootusrikkad.

«Minu arvates on see mingil määral asukoha promo. Näitlejad tulevad siia, sest see on turvaline koht ja nad valisid selle võttekoha looduse pärast,» ütles ta meediale.