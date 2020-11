Jevgeni Ossinovski isarollist ministritöö kõrvalt: see kahjuks ei ole hea isale ega lapsele

Isadepäeva puhul vestles ETV «Hommik Anuga» saatejuht Anu Välba stuudios kolme poliitikuga, kes rääkisid põgusalt isarollist oma ministritöö kõrvalt.

Saatekülalised olid endised ministrid Margus Tsahkna, kellel on neli last, ja Jevgeni Ossinovski, kellel on kaks last, ning ka praegune sotsiaalminister Tanel Kiik, kes on on 2-aastase tütre isa.

Esmalt küsis saatejuht sotsiaalministrilt, kui palju ta oma last nüüd eriti just koroonaviiruse pandeemia ajal on näinud.

Nagu eelmisel aastavahetusel, pole ka tänavu paslik endale midagi soovida. Seetõttu soovin edukat, tervet ja õnnelikku... Posted by Tanel Kiik on Tuesday, 31 December 2019

«Töönädalal õhtuti harva, tunnistan ausalt, sest reeglina kui tõusen, ta magab. Jõuan koju, siis ta magab või on magama minemas. Aga kui jõuan, siis õhtuti ikka vannitame, selline komme on,» tõdes Kiik. Sotsiaalminister lisas, et enamik koosveedetud ajast jääb nädalavahetustesse.

Endine haridus- ja teadusminister ning tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski kostis Kiige jutu peale, et tunneb talle selles osas kaasa.

«Tanelile võib kindlasti kaasa tunda. Eks meil Margusega on see kogemus omast ajast olemas. Poeg sündis mul siis, kui ma olin haridusminister. Ja teine laps sündis 23. november, siis kui teine valitsusaeg just samal päeval algas. Nii et see, kuidas väikeste laste kõrvalt ministritööd teha, me oleme seda omal nahal kogenud ja see kahjuks ei ole hea ei isadele ega lastele,» rääkis Ossinovski, kes on proovinud viimase pooleteise aasta jooksul seda kaotatud aega tasa teenida.

Ossinovski lisas, et tal on ka palju kolleege poliitikas, kes nüüd kahetsevad, et nad oma laste esimestel aastatel töö kõrvalt kodus ei olnud. Tsahkna, kes kolm aastat tagasi poliitikast lahkus, lisas, et otsuse üheks oluliseks põhjuseks olidki just tema lapsed.

Kuigi endised ministrid nõustusid, et üldjuhul aktsepteeritakse poliitikas isarolli tähtsust ja seda, kui peab näiteks seetõttu kuskile minema. Samas tõdes Ossinovski, et seda kultuuri pidi kujundama ja tõi Ossinovski välja paar negatiivsemat kogemust.

«Kui mina jäin esimese lapsega kümneks päevaks isa puhkusele, siis nii mõnigi ka minu erakonnast küsis, et «kuidas siis nüüd nii et kas sul siis naist polegi?».»

Teinegi näide puudutas kolleege, kes palusid tal kauemaks jääda, kuigi poliitik pidi lapsele lasteaeda järgi minema. «Kabineti istungil ma mäletan ise, see oli Rõivase valitsus, kus oli mingisugune tähtis küsimus, mis puudutas minu haldusala juhtimist ja seal ei jõutud kokkuleppele, sest keegi oli vastu. Ja siis 10 minutit enne kuute ma ütlesin, et pean ära minema,» kirjeldas Ossinovski, kes pidi selgitama, et ei saa kauemaks jääda, sest lasteaed läheb kinni.

Tsahkna mäletab ka seda, kuidas ta oli Ossinovskiga arutanud aja planeerimist ja seda, kuidas kolleegid sellest aru ei saa.

Intervjuu jooksul arutasid poliitikud ka seda, millised poliitikule omased omadused neile isana on kasuks tulnud. Ossinovski tõdes, et selleks on kannatlikkus ja empaatia. Kiik nõustus, et empaatia on tõepoolest oluline: «Laps ei ole väike täiskasvanu vaid väike inimene ja temal on oma arusaamad, oma maailm ja sul tuleb olla tema maailma osa, mitte eeldada, et tema on sinu maailma osa.»