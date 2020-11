SAHINAD ⟩ Mitte vaid valimiskaotus: kas Melania võib Donald Trumpi ametiaja lõppedes maha jätta?

Melania Trump võib abielu presidendi ametiaja lõppedes kiirelt lahutada. Siiani on naine seda vältinud, et mitte tekitada presidendile tohutut skandaali. Väidetavalt on ta seda oodanud pikalt ja valimisvõit 2016. aastal tuli ootamatu üllatusena.

Samuti loetakse oluliseks märgiks seda, et Melania ootas Valgesse Majja kolimisega viis kuud. Väideti, et pojal Barronil on vaja New Yorgis kool lõpetada. Tegelikult käis mõnedel andmetel hoopis võitlus selle nimel, et Trump osa oma rikkalikust testamendist Barroni nimele kirjutaks.