METSIK VIDEO ⟩ Turistid sattusid merel otse hiiglasliku vaala lõugade vahele

Siis tuli ka suur «kala». «Nägin vaala tulemas ka. Mõtlesin, et oh ei, see on liiga lähedal!» jutustas McSorley. Järgmusel hetkel tõstis vaal ta veest üles. «Vaal oli otse seal, mu näos,» sõnas kaaslane ta kaaslane Liz Cottriel.