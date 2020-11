Kaia Kanepi kindlustas suure tõenäosusega koha Australian Openil

Eelmise aasta detsembris sai just täpselt 101. edetabelikohal olnud mängija viimasena Australian Openi põhiturniirile, ka tänavu pannakse põhitabelisse pääsejate nimekiri lukku kuus nädalat enne võistluse algust ehk 7. detsembril. Kuid seoses koroonaviiruse ja reisimisprobleemidega võib olla kindel, et 2021. aasta Australian Openil on esisaja mängijate seas loobujaid rohkem, kui oli tänavu jaanuaris peetud turniiril, kirjutas Tennisnet.

Enne Austraalia lahtiste põhitabeli lõplikku nimekirja lukku löömist on jäänud naistennisistidel mängida veel kaks 25 000 dollarilist turniiri - üks käesoleval nädalal Orlandos ning teine järgmisel nädalal Las Palmases. Hispaanias, Las Palmases on esialgse ülesandmisnimekirja alusel mängimas ka 35-aastane Kanepi. Seega on ülimalt tõenäolisne, et Kaia teenib otsepääsu Australian Openi põhitabelisse.