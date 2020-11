Saksamaa tennisetähe endine tüdruksõber üritas enesetappu: ta peksis mind peaga vastu seina

23-aastane Šarõpova andis racquetmag.comile pika intervjuu, kus rääkis millisest põrgust ta on tänu Zverevile läbi pidanud käima. Venelanna ütles: «Ma ei taha temalt midagi, tahan lihtsalt, et teataks tõde. Mu ainus eesmärk on teisi aidata ja teavitada, millised on minu kogemused Zvereviga.»

Ühel hetkel said Šarõpovat tundvad inimesed aru, et midagi on väga valesti. «New Yorgis märkasid hotellitöötajad mu silmis hirmu ning nad aitasid mind Saša eest peitu pugeda. Ma usun, et kõiki juhtumeid on võimalik tõestada. Ükskord konfiskeeris ta mu passi, et ma ei saaks ära minna. Olin pidevas depressioonis, sest sain aru, et ta kontrollib minu elu,» rääkis Šarõpova.