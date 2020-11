Trumpide dünastial tuleb Valgest Majast lahkuda, milline võib olla Trumpi laste tulevik?

Trump ei ole seni oma kaotust tunnistanud ja tahab enda sõnul kohtu kaudu õigluse jalule seada ning kui ta vabatahtlikult Valgest Majast ei lahku, siis ta tõenäoliselt tõstetakse välja.

USA meedia teatel on pere Trumpi ta nelja presidendiaasta jooksul toetanud, kuid kui Trumpi ametiaeg lõpeb, peavad ka ta lapsed oma järgmised sammud läbi mõtlema.

Trumpi vanem tütar, 39-aastane Ivanka Trumpi ja väimees, 39-aastane Jared Kushner on olnud Trumpi nõunikud ja töötavad Valges Majas. Ka nemad peavad jaanuaris 2021 oma ameti maha panema ja Valgest Majast lahkuma.

Donald Trumpi lapsed vasakult: Donald Trump Jr, Ivanka Trump ja Eric Trump 4. juunil 2019 Suurbritannias Londonis kuulamas oma isa Donald Trumpi kõnet. FOTO: Mandel Ngan/AFP/Scanpix

Neil on võimalus minna tagasi New Yorki ja jätkata seal äritegevusega.

Viimase nelja aastaga on Donald Trump Jr-st saanud potentsiaalsem isa jalajälgedes astuja kui seda on Ivanka Trump. 42-aastane Donald Trump Jr on vabariiklaste seas väga populaarne.

Donald Trump Jr 5. novembril 2020 Georgias Atlantas koos oma isa Donald Trumpi vabariiklastest valijatega. FOTO: Austin Mcafee/ZUMAPRESS.com/Scanpix

Trump Jr on viimastel aastatel andnud välja kaks raamatut, «Triggered» 2019 ja «Liberal Privilege» 2020, milles ta ründab demokraate ja nimetab nüüd presidendiks saanud Joe Bidenit «sookolliks».

Kui Donald Trump sai 2017 USA presidendiks, jättis ta oma kontserni Trump Organization poegade, Trump Jr-i ja 36-aastase Ericu kätesse. Kui Donald Trump kavatseb äride juurde naasta, saab Trump Jr hakata oma poliitikukarjääri edendama. USA majandusväljaannete andmetel ei ole Eric Trump poliitikast huvitatud ja tahab jätkata ärimaailmas.

Donald Trumpi teine poeg Eric Trump 1. novembril 2020 Pennsylvanias Wilkes-Barre'is vabariiklas valtest valijatele kõnelemas. FOTO: Rachel Wisniewski/Reuters/Scanpix

Trumpi noorem tütar, 27-aastane Tiffany Trump lõpetas 2020. aasta kevadel Georgetowni ülikooli advokaadina. Ta ei ole andnud intervjuusid ega sotsiaalmeedias vihjeid, mida ta kavatseb edasi teha. Ta on varem andnud välja singli ja töötanud modellina.

Donald Trump kolib Valgest Majast lahkudes arvatavalt koos abikaasa Melania Trumpi ja 14-aastase poja Barron Trumpiga tagasi New Yorgi luksuskorterisse. Poeg jätkab õpinguid kohalikus koolis.

Mis puudutab valimised võitnud demokraat Joe Bidenit, siis valimiskampaania käigus said tuntuks ta kaks poega Hunter ja Beau Biden. Joe ja Jill Bideni tütar Ashley on avalikkusest eemale hoidnud.

50-aastane Hunter Biden sattus oma Ukraina seotusega surve alla, seda eelkõige Trumpi ja ta toetajate tõttu. Hunteri seotus Ukrainaga ei saanud siiski nii suureks komistuskiviks, kui Trumpi kampaaniameeskond lootis.

USA uus president Joe Biden ja ta poeg Hunter Biden vaatamas 2010 Georgetowni ja Duke'i ülikooli korvpallimeeskondade kohtumist FOTO: JONATHAN ERNST/Reuters/Scanpix

Trumpi pooldajad leidsid Hunter Bideni kapist teise luukere. Nimelt oli mehel aastaid alkoholi- ja narkosõltuvus, kuid ta on sellest ka avalikult rääkinud. Ta vallandati USA mereväe resevist, kui ilmnes, et tal on kokaiinisõltuvus.

Joe Biden on avalikkuses rohkem rääkinud oma teisest pojast Beau'st, kellel oli seljataga edukas sõjaväeline karjäär ja kes suri 2015. aastal 46-aastasena ajukasvaja tõttu.

USA presidendivalimised võitnud demokraat Joe Biden külastas 8. novembril koos lapselapse Robert Hunter Bideni ja minia Hallie Bideniga 2015 surnud poja Beau Bideni hauda. FOTO: Brian Branch Price/ZUMAPRESS.com/Scanpix

Joe Bideni esimene naine Neilia Hunter ja aastane tütar Naomi hukkusid 1972. aastal liiklusõnnetuses. Beau ja Hunter said raskelt vigastada, kuid jäid ellu ja paranesid.

Joe Bidenil ja ta teisel naisel Jill Bidenil on üks ühine laps, tütar Ashley, kes elab koos oma ilukirurgist mehega Philadelphias. Tal oli minevikus probleeme, kui ta oli 18-aastane võttis politsei ta kanepi omamise eest kinni. Paar aastat hiljem sattus ta mässu ajal politseiga käsikähmlusse, võeti taas kinni ja ta pidi kohtu ette astuma. Ashley pääses mõlemast juhtumist karistuseta.

Ashley Biden töötab Delaware'i vanglaametis, tegeledes vanglate reformimisega. Ta on öelnud avalikult, et on surmanuhtluse vastu.