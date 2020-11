USA tulevane esileedi Jill Biden kavatseb inglise keele õppejõuna edasi töötada

Joe Biden oli 20. jaanuarist 2009 kuni 20. jaanuarini 2017 Ameerika Ühendriikide asepresident, ta naine oli sel ajal riigi teine naine. Seega on neil mõlemal Valge Maja kogemus.

USA meedia teatel kavatseb Jill Biden esileedina jätkata töötamist inglise keele ja kirjanduse õppejõuna Northern Virginia Community College’is, olles USA ajaloos esimene esileedi kellel on Valge Maja väline tasutatud töö, kellel on doktorikraad ja kes on Itaalia juurtega.

USA presidendikampaania ajal andis Jill Biden intervjuu, milles sõnas, et ta tahab oma ametis jätkata, sest see meeldib talle ja teha esileedina kõik, et õpetajaametit rohkem hinnataks.

Jill Biden rääkimas 3. novembril 2020 Floridas St. Petersburgis ajakirjanikega FOTO: Chris O'Meara/AP/Scanpix

Jill Biden jätkas töötamist kolledži õppejõuna, kui ta oli USA teine leedi. Ta kirjutas siis Twitteris, et õpetajaamet on ta kutsumus ja ta ei loobu sellest.

«Olen õpetanud inglise keelt sisserändajatele ja põgenikele. Mulle meeldivad nende lood ja mul on hea meel, et saan aidata neil uues riigis uut elu alustada,» sõnas proua Biden sel aastal antud intervjuus.

Jill Bideni sõnul võtab ta USA esileediks saades oma südameasjaks hariduse, eriti tasuta kõrghariduse, vähiuuringute rahastamise ja sõjaväelaste perekondade toetamise. Samade teemadega tegeles ta kas 2009 – 2017 teise leedina.

Jill Bideni sõnul vajavad inimesed igapäevaellu, mis vahel võib olla üsna talumatu ja raske, mingit rõõmukiirt, et eluga edasi minna. Esileedina on tema kohuseks anda rahvale lootust, et kõik ei ole sünge ja karm, vaid on ka naeru ja õnne.

Wikipedia.com andmetel sündis Jill Tracy Jacobs Biden 3. juunil 1951 New Jerseys Hammontonis ja kasvas üles Pennsylvanias Hattboros. Tal on neli nooremat õde – Jan, Bonny, Kelly ja Kim.

Ta isa Donald Carl Jacobs (1927 – 1999) oli äriharidusega pangaametnik, kes Teise maailmasõja ajal oli USA mereväes.

Isapoolse perekonna algne nimi oli Giacoppo, kuid Itaalias Sitsiiliast USAsse migreerunud vanaisa muutis selle inglispäraseks Jacobsiks.

Jill Bideni ema Bonny Jean Godfrey (1930 – 2008) oli Inglise ja Šoti juurtega koduperenaine.

Ta vanemad olid ateistid, kuid Jill Biden hakkas teismelisena käima presbüterlaste kirikus.

Tulevane USA esileedi asus 15-aastasena kooli kõrvalt tööle, töötades New Jerseys ettekandjana. Keskkoolis peeti teda mässajaks ja tal oli probleeme, kuid talle meeldis inglise keel ja kirjandus, milles ta oli klassi parim. Ta lõpetas Upper Morelandi keskkooli 1969. aastal.

Jill Biden on lõptanud Delaware’i ülikooli, saades sealt bakalaureuse ja doktorikraadi inglise keele, kirjanduse ja erivajadusega õpilaste õpetamise erialal.

Magistrikraadi sai ta West Chesteri ja Villanova ülikoolist.

Ta õpetas 13 aastat keskkooliastmele inglise keelt ja kirjandust, lisaks on ta õpetanud ka erivajaduste ja psühhiaatriliste probleemidega täiskasvanuid.

1993 – 2008 oli ta õppejõud Delaware Technical&Community College’is. Alates 2009. aastast õpetab ta Northern Virginia Community College’is ning USA esileedina kavatseb ta seal õpetamist jätkata.

Jill Biden kõnelemas 5. oktoobril 2020 Floridas Boca Ratonis sündmusel Naised Joe Bideni eest FOTO: Mpi04/capital Pictures/Scanpix

Ta on mittetulundusühingu Biden Breast Health Initiative asutaja, heategevusorganisatsiooni Book Buddies kaasasutaja, fondi Biden Foundation kaasasutaja ning koos eksesileedi Michelle Obamaga asutas ta naissõjaväelasi abistava organisatsiooni Joining Forces.

Ülikooli ajal, veebruaris 1970 abiellus ta endise Ameerika jalgpalluri Bill Stevensoniga ja ta hakkas kandma nime Jill Stevenson. Nad läksid lahku 1974.

Jill Stevenson kohtus märtsis 1975 senaator Joe Bideniga, nad kohtusid pimekohtingul, mille korraldas Joe vend Frank.

Naisele jättis temast üheksa aastat vanem mees sügava mulje ja ta ütles oma emale, et kohtus džentelmeniga.

Jill Stevenson ja ta esimene mees lahutasid mais 1975.

Tema ja Joe Biden laulatati 17. juunil 1977 New Yorgis ÜRO katoliku kabelis.

Kaks ja pool aastat enne seda hukkusid Joe Bideni esimene naine ja üheaastane tütar autoõnnetuses. Kaks poega Beau ja Hunter jäid ellu, Jill sai kaks kasupoega.

Paari ühine tütar Ashley sündis 1981.

Kuigi Jill Biden ei ole oma kasulapsi lapsendanud, peab ta neid oma poegadeks ja nemad peavad teda oma emaks.

Jill ja Joe Biden veetsid oma mesinädalal raudse eesriide taga idablokki kuulunud Ungaris Balatoni järve ääres. Nende sõnul oli see eksootilisem reis kui läänes reisimine.

Joe Bidenist saab 20. jaanuaril 2021 USA 46. president ja Jill Bidenist 46. esileedi.