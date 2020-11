Kaja Kallas: Mart Helme lahkumine on elementaarne hügieeniküsimus

«Anname täna koos sotsidega sisse Mart Helme umbusaldusavalduse. Kõik Riigikogu saadikud on oodatud allkirja ja häälega toetama. MH lahkumine on elementaarne hügieeniküsimus, aga lahendada tuleb ka see, et EKRE valitsusse ei sobi,» kirjutas Kaja Kallas esmaspäeva hommikul Facebooki.

Eelmise nädala reedel kirjutas Reformierakonna esimees sotsiaalmeedias, et koalitsioonisaadikud, kes hääletavad umbusalduse vastu või jätavad hääletamata, hoiavad seda ministrit ametis. «Järelikult võib öelda, et Mart Helme seisukohad on nende seisukohad. Igasugune «taunimine» ja «nõudmine, et see peab koheselt lõppema» on sisutühi. Teil on võimalik näidata oma meelsust vajutades umbusalduse poolt rohelist nuppu,» kirjutas Kallas.