Eesti poisi loodud natsirühmituse 17-aastane liige saadeti Inglismaal trellide taha

Teismeline Paul Dunleavy mõisteti vangi seoses sellega, et ta aitas ette valmistada neonatside rõhmituse terroriakte, vahendas BBC.

Kohtunik otsustas, et 17-aastase Paul Dunleavy nime võib avalikult seoses Feuerkrieg Division (FKD) neonatsigrupeeringuga välja tuua, kuid samas viitas kohtunik, et noormehe teod olid saamatud.

Dunleavy tunnistas kohtus, et omas üheksat terroriaktide käsiraamatut . Lisaks leiti noormehe arvutist videoid Uus-Meremaa 2019. aasta terrorirünnakust, milles suri 51 inimest.

Neonatside terrorirühma lõi 13-aastane eestlane ja see keelati sel suvel Ühendkuningriigis, kuna rühmitus oli seotud terrorismi juhtumitega kogu maailmas.

Kohtunik Farreri sõnul oli Dunleavy pakkunud tulirelvadega seotud praktilisi nõuandeid teistele FKD liikmetele, kellest mõned on ennast süüdi tunnistanud teistes riikides seoses terroriaktides.

«Sellel poisil oli ebatervislik huvi üle maailma toime pandud rünnakute vastu ja ta teadis täpselt, milliste veebiplatvormidega liituda, et oma äärmuslikke vaateid jagada,» ütles Lääne-Midlandsi terrorismivastase üksuse juht uurija Kenny Bell .

Suures osas internetis eksisteerinud rahvusvaheline neonatsirühmitus Feuerkrieg Division teatas selle aasta alguses, et see on laiali läinud.