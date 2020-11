Jaan Tammsalu koroonapaanikast: võiksime elada, olla ettevaatlikud, aga mitte hirmunud

«Hiljuti juhtus minu jaoks midagi vahvat. Olime koos ühe seltskonnaga, osad sirutasid tulles käe, mõned keerasid küünarnuki ette. Üks arst oli ääretult ettevaatlik, tervitas meid kõiki küünarnukiga ja kostitas ka viimase tõenduspõhise teadusinfoga, et süljepritsmed võivat lausa kuue meetri kaugusele lennata – see tähendab, et inimeste vahel peaks olema kuus meetrit tühja maad, mitte kaks. Ta rääkis veel muudki, mis kogu aeg küttis põhjendust, miks peaks eemale hoidma ja väga ettevaatlik olema,» alustas Tallinna Jaani kiriku vaimulik Jaan Tammsalu Facebookis oma mõtisklust viimasel ajal võimust võtva koroonapaanika üle.

Seejärel kirjeldas Tammsalu, kuidas ta pidas ettekannet ning jäi mulje, et see meeldis arstile väga. «Pärast ettekannet tuli ta mu juurde, unustas kõik, mida oli varem rääkinud, võttis mul kahe käega kaela ümbert kinni, pani põse vastu mu põske ja tänas mind. Tõeline vabanemine, emotsiooni pealt tehtud liigutus – võib-olla kahetseb ta seda siiamaani ja on juba lasknud endale teha kolm koroonaproovi,» kirjeldas Tammsalu. Vaimulik lisas, et nägi, kuidas olukord muutub, kui inimeses vallandub õnnelik ja hooliv olek, positiivne emotsioon.

Tammsalu sõnul on inimesi on väga palju hirmutatud. «Erinevad ajakirjandusväljaanded trumpavad üksteist selles üle. Positiivsetest koroonatestidest teatamine on tänapäeval populaarsem kui ilmateade. Kui palju inimesi on kusagil surnud, kui paljud on sunnitud hingamisel ... Kui Eestis pole ühtegi, siis kusagil on tuhandeid ja siis räägitaksegi nendest,» kirjutas Tammsalu.

Siis lisas ta, et tasapisi on hakatud rääkima ka sellest, et paljud inimesed ja nende lähedased on nii ära hirmutatud, et on jäänud üksi. Lähedased on Tammsalu sõnul saanud nüüd väga hea põhjenduse, miks mitte minna oma vanakeste juurde.

«Kas me peame laskma end ära hirmutada? Kas me tõesti arvame, et inimene, kes tuleb kirikusse ja köhatab, on SEE inimene, kes nakatab meid ilmtingimata koroonasse? Või võib sügisel kosta kuskilt ka mõni muu köhatus, millel ei ole «krooni» peas? Koroona on ju «kroon» ... » sõnas Tammsalu.

Vaimuliku arvates on praegu olukord, kus tuleb küsida, kas peame kogu aeg vaatama, kellel võiks meie läheduses olla kroon peas? Kui kuue meetri kaugusele levib laulmisel või valjusti rääkimisel süljepritse, millel võib «kroon» peas olla, siis peaksime kodus olema, ukse kõvasti kinni panema.

«Peaksime hakkama taas kõiki toiduaineid, mis meile koduukse taha tuuakse, desinfitseerima, peaksime oma kodu pidevalt desinfitseerima, me peaksime lihtsalt lolliks minema. Me EI PEAKS. Me võiksime elada, olla ettevaatlikud, aga mitte hirmunud. Hirm on maailmas põhjustanud palju enam kurja, halba ja surma kui paljud teised asjad ja haigused,» kirjutas Tammsalu.

Seejärel ordas vaimulik üht vana jutustust murelikust mungast, kes kohtas tänaval vikatiga venda, kes ütleb, et ta on katk ja on vaatamata munga palvetele sellest linnast endaga viinud sada inimest.

«Munk ütleb, et linnas on surnud kolmsada. Katk vastab irvitades, et ülejäänud kakssada surid ise hirmust,» jutustas Tammsalu.

Tammsalu arvates võiks valida, mida näeme, kuuleme ja ehk võiks täita oma päid imeliste ja ilusate mõtetega.

«Sõitsin hiljuti läbi sügisese Eesti ja see on hämmastavalt kaunis. Samamoodi on kaunist paljudes inimestes, raamatutes, lugudes, mida inimesed meile rääkida võiksid, kui me kuulaksime neid. Ilu on kõikjal. Mida ma soovitan? Seda ma soovitangi, et kui sa näed, et su sees on väga palju hirmu, siis tegele asjadega, mis selle hirmu välistavad,» sõnas vaimulik.

