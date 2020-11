USKUMATUD KIIRUSED ⟩ Kui süütu sulgpall teeb vormelimaailma rekordile ära, siis mida suudab veel eluohtlik pelota!

Pelota ehk Jai-Alai

Kui uskuda Guinessi rekordite raamatut, siis kõige kiiremini liigub pall sellises eestlaste jaoks üsna võõrapärases mängus nagu pelota. Mäng pärineb Hispaaniast ning pelotal on mitmeid variatsioone. Pelota palli suuruseks on umbes 3/4 pesapalli pallist, ehk see on kuni 3,6 sentimeetrise läbimõõduga ning puidust südamikuga ja on kaetud naha või lateksiga. Spetsiaalse reketiga visatud pelota palli rekordkiiruseks on mõõdetud 302 kilomeetrit tunnis. Pelotat peetakse kõige ohtlikumaks pallimänguks - kriimustused ja luumurrud on üsna tavapärased. Kiivreid hakati sel spordialal kandma alles pärast 1968. aastat, kui USA mängija Fernando Orbea sai palliga vastu pead. Vigastused osutusid nii tõsisteks, et see tähendas tema karjääri lõppu.

Sulgpall

Kui aga lähtuda lihtsalt faktidest, siis peaks kiireim mäng olema hoopis sulgpall. Ala, mis nõuab mängijatelt täpsust ja uskumatut reaktsiooni. Sulgpallis on mänguvahendi lennukiiruseks mõõdetud isegi 321 kilomeetrit tunnis. Seda situatsioonis, kus mängijad seisavad teineteisest vaid mõne meetri kaugusel!

Spetsiaalsel rekordiüritusel 2013. aastal põmmutas Malaisia sulgpallur Tan Boon Hoeng hüppelt pallile aga sisse hoo, mis ulatus koguni 493 kilomeetrini tunnis.

Golf

Paljude arvates on golf aeglane, värskes õhus jalutamismäng, kuid parimad golfarid suudavad pallile anda hullumeelse kiiruse. Kiireim golfilöök on registreeritud Orange County National Driving Range`is, kus ameeriklane Ryan Winther pani 2013. aasta jaanuaris teele 349 km/h pommi.

Tennis

Tennises mängib servitugevus väga olulist rolli. Maailma kõige kiirem serv mõõdeti Lõuna-Koreas Busanis 2012. aastal, kus austraallase Tim Grothi pallingul vihises mänguvahend 263 kilomeetrise tunnikiirusega. Kuna tegemist oli Challenger-turniiriga, siis ametliku rekordina see kirja ei läinud. ATP tuuril on võimsamalt paugutanud ameeriklane John Isner, kelle servikiiruseks mõõdeti 253 km/h. Maailma kiireima teise servi au kuulub horvaat Ivo Karlovicile 232 km/h. Eesti esireket Jürgen Zopp on ühes intervjuus öelnud, et tema suurim servikiirus on ulatunud 215 kilomeetrini tunnis.

Lacrosse

Äärmiselt kiire mäng on ka lacrosse. Selles mängus on vajalik vastupidavus, sest mängutempo on konstantselt ülikõrge. Pall liigub väljakul kiirusega kuni 190 kilomeetrit tunnis ning mängijatel tuleb järjepidevalt üles näidata uskumatut reaktsiooni.

Squash

Parimad squashimängijad suudavad mänguvahendile anda silmapaistva kiiruse. Austraalia squashitähe Cameron Pilley nimel olev maailmarekord on 281,6 kilmomeetrit tunnis. Selline oli mehe palli mängupaneku kiirus. Vaata, kui jubeda haava lõi Pilley ühele vabatahtlikule squashifännile...

Jalgpall

Maailma kiireimaiks registreeritud vutilöögi au kuulub brasiillasele Ronny Hebersonile. Mees pole küll kunagi Brasiilia koondises mänginud, kuid vahepeal Euroopas Berliini Herthas ja Lissaboni Sportingus mänginud 34-aastane jalgpallur põmmutas Portugali liigas karistuslöögi, kus pall lendas 211 km/h kiirusel ristnurka.

Jäähoki

Võiks ju arvata, et kõige võimsama viskega mehed on kogunenud kas NHLi või KHLi, kuid maailma kiireimaks viskeks peetakse hoopis endise NHLi mängija, praeguse Ameerika Hokiliiga AHLi klubi Ontario Reign`is mängiva tšehhi Martin Frki vise, kui litter võttis sisse 175,7 kilomeetrise tunnikiiruse.

Pesapall

Kuigi pesapallimängus on oluliseks mänguvahenidiks kurikas, siis seda hämmastavam on Kuuba päritolu USA pesapalluri, söötja Aroldis Chapmani saavutus, kelle käest teele lastud mänguvahend lendas püssikuulina 169 kilomeetrit tunnis. 193 sentimeetri pikkune Chapman teenib leiba New Yorgi Yankeesis teenides 15 miljonit dollarit aastas.