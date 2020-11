Koroonakriis kahandas reisimisvõimalusi, kuid uue sihtkohana lisandus Titanicu vrakk

Sellest hoolimata otsitakse uusi reisisihtkohti, mille seas on ka üks eksootiline ja mõnevõrra ohtlik paik, teatab uk.style.yahoo.com.

Alates 2021. aastast viib allveeuuringute firma OceanGate Expedition turiste väikese allveelaevaga 1912. aastal Atlandi okeani põhjaosas uppunud ookeaniauriku Titanic vraki juurde.

1912. aasta foto Titanicust lahkumas Southamptonist FOTO: PA/PA Wire/PA Images/Scanpix

Juba müüakse pileteid sukeldumistele, mis toimuvad maist kuni septembrini 2021. Tegemist ei ole siiski odava reisiga, sest see maksab 125 000 dollarit (105 000 eurot).

Allveelaev liigub kaheksa päevaga Kanadast vraki juurde, pardale mahub lisaks meeskonnale viis turisti ja sukeldumine kestab 6 – 8 tundi.

OceanGate Expedition president Stockton Rush kinnitas meediale, et turistid ei näe hukkunute skelette, sest pärast rohkem kui 100 aastat pärast katastroofi on nad kas vraki sees, põhjaliiva mattunud või on hoovus nad minema kandnud.

«Siiski on näha uppunute jalatseid, prille ja muid isiklikke esemeid ning see teeb kurvaks, sest need kuulusid kaua aega tagasi elus olnud inimestele,» sõnas sukeldumisi tegema hakkava firma juht.

Rushi kinnitusel on juba 36 inimest ostnud allveelaevale pileti, et Titanicu vrakki oma silmaga näha, kuid veel on vabu kohti.

RMS Titanic oli esmareisil Suurbritanniast Southamptonist USAsse New Yorki, kui 14. aprillil 1912 kell 23.40 laeva aja järgi jäämäega kokku põrkas. Pardal olnud 2240 reisijast ja meeskonnaliikmest hukkus üle 1500.

Vraki leidis okeanograaf Robert Ballard koos oma meeskonnaga 1. septembril 1985 Kanada Newfoundlandi saarest kagus.

Okeanograaf Robert Ballard näitab aprillis 2012 Põhja-Iirimaal Belfatis peetud loengul kaadrit Titanicu kapteni Edward Smithi kajutist ja ta vannist. FOTO: Peter Morrison/AP/Scanpix

Režissöör James Cameron tegi 1997 filmi «Titanic», milles mängisid peaosi Leonardo DiCaprio ja Kate Winslet ja linateos on menukas seni.

Kaader 1997. aasta filmist «Titanic», pildil Leonardo DiCaprio (Jack) ja Kate Winslet (Rose) FOTO: /Caters News Agency/Scanpix

On neid, kes peavad Titanicu vrakki hauakohaks ning nende arvates tuleks uurimis- ja turismisukeldumised laeva juurde keelata.

3800 meetri sügavusel asuvat vrakki, mis on Newfoundlandist ligi 600 kilomeetri kaugusel, on seni külastanud umbes 200 inimest.