Little (30) on väidetavalt Moonlite Bunny Ranchi lõbumaja enimteeniv kurtisaan, kelle arvates tehakse koroonakriisi ajal sekstöötajatele liiga. «Kui seda peetakse ohutuks, et kliendid käivad massaažisalongides, siis peaks nende jaoks olema turvaline ka legaalsete lõbumajade külastus, kui Covid-19 tingitud ohutusnõudeid on järgitud.»