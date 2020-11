Otsus on langetatud: Merylin Nau avaldas, kas ta osaleb skandaalses USA tõsielusarjas

Okei, ma olen teinud selle kaua oodatud otsuse - 90 day saate kohta 🙃 Jah- ma võtan selle vastu. AGA ärge veel küsige, millisesse hooaega, sest seda otsustatakse siis kui viisa on täielikult käes. Mul pole hetkel aimu kui pikaks see protsess võib minna, sest kogu see taotlus ei sõltu minust 100% 🙃 Igaljuhul olen ma otsustanud, et fu*k it.. why not 😇

A post shared by Merylin Nau ® (@merylinnau) on Nov 9, 2020 at 5:09am PST