VIDEO ⟩ TOP3 Briti kõige õnnetumate raudteesildade all juhtus aastaga 72 õnnetust

Õnnetusi kõige rohkem ligi tõmbavate raudteedega seotud sildade edetabel avaldati eelkõige meeldetuletuseks autojuhtidele, et meenutada neile kohustust olla kuulekas liikleja, mis aitab ebbetada kulukaid ja ohtlikke sildadel toimuvaid avariisid, teatas Network Railway.

Leicestershires, Hinckleys asuv Watling Streeti raudteesild on kõige enam rammitud silla tiitli saanud endale sellega, et sillal toimus viimase aasta jooksul lausa 25 avariid, mis põhjustasid tarbetuid viivitusi ja turvariske rongireisijatele, autojuhtidele ja kohalikele elanikele.

Seal toimus küll 24 õnnetust, kuid need põhjustasid rongireisijatele kõige rohkem hilinemisi. Kokku hilinesid liiklejad seal juhtunud õnnetuste tõttu lausa 4300 minutit ehk peaaegu 72 tundi .

Raudteesildadel juhtub statistika järgi üle Suurbritannia õnnetusi keskmiselt viis korda päevas. Aastaga põhjustab see aga liiklejatele kokku peaaegu pool miljonit minutit hilinemist.

Vanem liikluskomissar Richard Turfitt saatis eelmisel kuul kõigile kaubaveokite ja avalike sõidukite käitlemise litsentsiomanikele kirja, milles hoiatatas, et juhul, kui nad ei järgi ohutusreegleid, on reaalne oht, et minnakse juhtide juhilubade kallale.