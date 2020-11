VIDEO ⟩ Donald Trumpi 2016. aasta valimiskampaania ajal kasutatud helikopter on müügis

Forbesi andmetel kuuluvad talle näiteks Boeing 757 eralennuk, Cessna Citation X reaktiivlennuk ja kolm Sikorsky S76 B helikopterit.

Üks ta kopteritest, 1989. aasta Sikorsky S76 B on nüüd pandud müüki. Müügikuulutus ilmus juba augustis, kuid pärast Trumpi valimiskaotust on huvi kopteri vastu kasvanud.

Müügikuulutuse eripäraks on see, et helikopteril ei ole hinda, vaid huvitatu saab ise hinna pakkuda.

Teada on, et 1989 helikopterite müügihind on umbes 1,6 miljonit dollarit (1,3 miljonit eurot). 2008. aasta Sikorsky S76 B mudelit müüakse 3,3 miljoni dollariga (2,7 miljonit eurot).

Globalair lennunduslehekülje andmetel on nimetatud helikopteri keskmine müügihind 1,4 miljonit dollarit (1,2 miljonit eurot).

Trumpile kuulunud 1989. aasta helikopteriga on lennatud üle 6000 lennutunni. Luksuslikust elustiilist tuntud Trumpi helikopterisse mahub kuus reisijat ja sisustus on kõike muud kui tagasihoidlik.

Kasutatud on nii mahagoni kui ka seanahka, helikindlas salongis on pehmed valged nahkistmed, millel on kuldsed turvavööd.

Donald Trumpile kuuluva Sikorsky S76 B helikopteri sisevaade. FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Helikopteris on säilituskapid, kus on nii toitu kui jooke, kaasa arvatud jahutatud šampanjat.

Donald Trump kasutas seda helikopterit palju 2016. aasta presidendivalimiste kampaania ajal. Lisaks on õhusõidukit nähtud USA tõsielusaates «The Apprentice» (Mantlipärija).

USA presidendi Donald Trumpi ametiaeg lõppeb 20. jaanuaril 2021, kui USA idarannikul on kell 12 ehk keskpäev. Tavaellu tagasi pöörduvat Trumpi ootavad nii kriminaaluurimised kui ka miljarditesse dollaritesse ulatuvad võlad.

Trumpil oli juba enne 2017 presidendiks saamist võlgasid, kuid need on nüüd kasvanud. Trumpi teatel on tal võlgu 400 miljoni dollari (337 miljonit eurot) eest, kuid majandusasjatundjate hinnangul on ta võlad pigem üle miljardi dollari (842 miljonit eurot).

Financial Timesi andmetel peab Trump lähiaastatel umbes 900 miljonit dollarit (758 miljonit eurot) võlgu tagasi maksma.

Trump ei ole pankrotis ja ta vara suuruseks hinnatakse 3,66 miljardit dollarit (üle 3 miljardi euro), mis tähendab, et tal on piisavalt vara võlgade katteks. Lisaks on tal võimalik võlgu restruktureerida.