Jääb koondise mängudest eemale: Venemaa vutitähe sooloseksihetked jõudsid miljoniteni

Kuidas video avalikkuse ette jõudis, on täpselt teadmata, kuid videos on näha, kuidas 32-aastane vutikuulsus masturbeerib, taustal telekanalist Matš TV tuntud saatejuhi, mehe endise armukese, Maria Orzuli televiisorist tulev hääl. Kui Orzulilt hiljem kommentaari küsiti, vastas naine: «Aga mis mina siia puutun?» Ta rõhutas, et ei oma Venemaa vutistaariga viimasel ajal mingeid kokkupuuteid. «Me ei suhtle juba miljon aastat!»