Paar aastat tagasi pensionilt meelelahutusmaailma naasnud inglise muusiku Phil Collinsi (69) eduka karjääri varjus on olnud mitu tormilist armulugu. Kuid kolme lahutuse järel on see just Collinsi kõige noorem eksabikaasa, kes mehe uuesti kinni püüdis ja seejärel kõmulise armudraama keskele tiris.