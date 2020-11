Sean Connery lesk võib maksupettuse pärast vangi minna

Briti kõmumeedia vahendab, et Sean Connery leske Micheline Roquebrune'i süüdistatakse Hispaanias maksupettuses.

Roquebrune, kes oli Conneryga abielus 45 aastat, jäi leseks 31. oktoobril, kui veterannäitleja 90-aastaselt Bahamal Nassauses suri. Vaatamata mehe surmale väidavad aga Hispaania võimud, et aastaid kestnud maksupettuse juhtum ei lähe kuhugi.

Nad hoiatasid, et kavatsevad Roquebrune'ile süüdistuse osas teavitada, et kohtuprotsess saaks alata.

«Ametlikud taotlused on kahel korral Bahamale saadetud, et teavitada Micheline'i süüdistuse esitamisest ja seoses kohtu poolt antud korraldusega tema vastu kohtuprotsessi alustada, kuid Hispaania ametnikud ei ole hetkel vastust saanud,» avaldas allikas The Sunile.