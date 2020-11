PILDID JA VIDEO ⟩ Neljajäseme amputatasiooniga avaveejujuja treenib üle Titicaca järve ujumiseks

Titicaca järve pindala on 8372 ruutkilomeetrit, suurim pikkus on 190 kilomeetrit, suurim laius on 80 kilomeetrit, suurim sügavus on 281 meetrit, keskmine sügavus on 107 meetrit ja maht on 893 kuupkilomeetrit. Järv on väga sopiline, selle kaldajoone pikkus on 1125 kilomeetrit. Järves on rohkem kui 42 saart, neist osa tehislikud.