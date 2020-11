KUULA! ⟩ Tähtsat aastapäeva tähistav Metsakutsu andis koos Genkaga välja uue singli

Metsakutsu ja Genka koos välja uue loo nimega «Hammustatud sõõrik», muusika autoriks Paul Oja. Värske palaga koos ilmus ka sümboolne muusikavideo.

Tegu on tähendusrikka singliga, kuna Rainer Olbri ehk räppar Metsakutsu debüütalbum tähistab oma 10. sünnipäeva. Nõnda on ühine singel koos Henri Kõrvitsa ehk räppar Genkaga reis möödunud aastatesse sentimentaalseks minemata.

«Minu debüütalbum sai 10-aastaseks ja selle pika teekonna võlgnen paljuski just Genkale ja Paul Ojale. Nendega koos tegin oma elu esimesed päris singlid ja 10 aastat hiljem taas koos muusikat teha on nö full circle (täisring – toim) moment. Samas usun, et räägin meie kõigi eest, kui ütlen, et igasugused ringid meie elus on veel täitsa poolikud ja nii sündiski mõte kirjutada lugu lõpetamata ringist ehk hammustatud sõõrikust,» rääkis Metsakutsu loost ja selle tähendusest.

Ka Genka on uue loo üle rõõmus: «Mul on hea meel, et üks ring on taaskord täis saanud. Debüütalbum «Testament» sai 10-aastaseks ning nüüd valmis koos Metsakutsuga ka uus lugu. Ei saa salata, et eluteed on meid vahepeal lahku viinud, aga muusika lahutab ja muusika liidab.»

Genka sõnul on see lugu Metsakutsu debüütalbumi 10. sünnipäevale sobiv kingitus kõigile.

Viimase kümne aastaga on muidugi palju muutunud ja hetkel puhuvad Metsakutsu muusikas uued tuuled. «Olen tegelikult mitu aastat muusikat sahtlisse kirjutanud ja oodanud mingit uut tõuget, mingit vopsu kuklasse. Selline tehtud/nähtud tunne on mu loomingut vaevanud.»

Metsakutsu ja Genka. FOTO: Pressifoto

Räppar aga tunneb nüüd, et on leidnud uue energia, uue ambitsiooni ja tema hammas on verel. «Üheks suurimaks sooviks järgnevate aastate jooksul on leida oma käekiri, oma saund. Plaanis on igasuguseid ägedaid asju ja suured pätsid on ahjus,» lisab Metsakutsu.

Muusikavideo loovjuhiks ja autoriks on Metsakutsu ise koos operaatori, fotograafi ja monteerija Taaniel Malleusiga. «Tahtsin algusest peale, et selle loo visuaal oleks selle loo nö moodoard (ehk kollaaž – toim). Ei tahtnud kaamerasse räppimist ega konkreetset süžeed. Visuaal sündis üsna hoo pealt ja sai paksult erinevaid sümboleid täis pressitud. Näiteks läbiv osa ehk suusamask tuleb minu elu esimese singli kujunduse pealt (ilmus 2005. aastal). Taaniel Malleus oli ideaalne partner selle kõige elluviimiseks, sest tean tema käekirja ja tööeetikat väga hästi,» kirjeldab räppar muusikavideo.