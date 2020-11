Sean Connery lesk avaldas, kuhu mehe tuhk puistatakse

Roquebrune ütles, et Sean Connery põrm tuhastatakse Bahamal, seal toimub ta mälestusteenistus ning alles pärast seda läheb pere Šotimaale. «Viime Seani tagasi ta sünnikohta Šotimaale, see oli ta viimane soov. Osa tuhast jääb ka Bahamale, kus ta oma elu viimase kümnendi elas,» kinnitas Roquebrune möödunud nädalal antud intervjuus.

Connery mängis veel mitmes Bondi-filmis: «From Russia With Love», «Goldfinger», «Thunderball», «You Only Live Twice» ja «Diamonds Are Forever». Veel kehastas ta Bondi 1983. aasta filmis «Never Say Never Again».