Eesti fitnessikaunitar postitas intrigeeriva instapildi: pesu mina siia alla ei pane

Abner postitas Instagrami puhkusepildi Kreekast. «Ma kükitan ühe pisikese sadamalinna fantastilise vaatega katusel. Siin on ratas. Miks ühel katusel üldse ratas on? Kuidas see üldse üles tassiti?»

«See pisike käik, mida mööda mina sinna katusele jõudsin, sealt ei oleks see ratas never (ealeski - ingl k, toim) läbi mahtunud... Okei, see selleks,» kirjutab ta pildi juurde.

«Siin on terved peenratäied lilli. Mulle isegi ei meeldi lilled, aga ma tean, et lilledega pildid müüvad hästi. Lilled meeldivad kõigile. Kurat, mul tuli just meelde, et mul pole kodus vaasigi.»

«Mina, kleidis... taaskord väga huvitav vaatepilt. Ma tunnen ennast naiselikult, aga see tunne on võõras.»

«Pesu mina siia alla ei pane. Teeme kompromissi. Kleidi saab, aga viisakaid kombeid ei saa.»

«Tavai, diil. Muide - vaata, ma olen kihlatud,» lisab ta.

«Ka pätiplikadel on lootust. Elu on ilus.»