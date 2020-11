PILDID JA VIDEO ⟩ Paduvihm tekitas Kreeta saarel üleujutuse ja mudavoolu

Kohalike võimude sõnul puuduvad andmed, et keegi oleks kannatada saanud, kuid mitmel pool on teed läbimatud, teatab euronews.com.

FOTO: Agenturfoto via www.imago-images.de/imago images/ANE Edition/Scanpix

Kõige enam said kannatada Kreeta pealinnast Irakleiost idasse jäävad väikelinnad ja külad. Koolid suleti ja elanikel soovitati võimalusel jääda siseruumidesse, sest teedel ja tänavatel on veehulga ja veevooluga kaasa tuleva prahi tõttu ohtlik.

Ohuolukord on kuulutatud välja Hersonissos, Anissaras, Gouves, Gournes, Analipsis, Stalis ja Malias.

Kreekas, kaasa arvatud Kreeta saarel hakkasid koroonaviiruse teise laine tõttu alates 7. novembrist kehtima uued piirangud ning enamik firmasid sulges uksed ja saatis töötajad koju. Vaid väikesed toidupoed ja apteegid on avatud.

Tegemist on vähem kui ühe kuu jooksul kolmanda korraga, mil Kreetal on paduvihm ja üleujutused.

Kreeta on Kreeka suurim saar, asub Egeuse mere lõunaosas, 100 kilomeetri kaugusel Peloponnesosest ja 170 kilomeetri kaugusel Põhja-Aafrikast.

Saare pikkus idast läände on umbes 260 kilomeetrit, väikseim laius 12 kilomeetrit ja suurim 57 kilomeetrit. Saar on mägine ja asub seismiliselt aktiivses piirkonnas.

Kreeta saar on Kreeka 1. järgu haldusüksus, keskus on Irákleio. Suuruselt teine linn Kreetal on Chaniá.