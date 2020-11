Trumpi eksabikaasa Ivana avaldas mehe kohta midagi sellist, mida paljud juba nagunii kahtlustavad

Loetud päevade eest selgus, et demokraat Joe Bidenist saab 46. USA president. Postimees kirjutas 7. novembril, et Biden võitis Pennsylvania osariigis ja sellega on ta presidendivalimised võitnud. Trump ei ole seni oma kaotust tunnistanud ja tahab enda sõnul kohtu kaudu õigluse jalule seada.

«Ta pole hea kaotaja,» selgitas Ivana meediale. «Talle ei meeldi kaotada, seega ta lihtsalt võitleb ja võitleb ja võitleb.»

Kuigi välismeedias on kirjutatud ka sellest, et Trump võib 2024. aastal uuesti presidendiks kandideerida, arvab Ivana, et mehe poliitkarjäär on pärast tänavust kaotust ilmselt läbi, vahendab TooFab.

«Ma arvan, et tal pole muud valikut,» sõnas endine modell väljaandele. «Ma arvan, et ta läheb tagasi Palm Beachi golfi mängima ja normaalset elu elama. See on parim valik, mis talle jäänud on.»

Donald ja Ivana Trump 1989. aastal New Yorgis. FOTO: Scanpix/AFP

«Ta peab ka oma kaotust tunnistama,» lisas Ivana. «Aga ta vihkab seda, et ta jäi kaotajaks, selles olen ma kindel. Kaotus on kaotus. Tal on palju raha ja kohti, kuhu minna ja elada ning oma elust rõõmu tunda.»