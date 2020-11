PILDID ⟩ Moskva jäähallidesse surutud koroonahaigetele näidatakse suurtelt ekraanidelt kinoklassikat

Kuna haigestunute arv iga päevaga kasvab ja kõik haiglad on koroonapatsiente juba täis, andsid pealinna Moskva võimud käsu muuta jäähallid ajutisteks koroonahaiglateks.

Venemaa meedia teatel oli 10. novembril uus koroonarekord 21 000 nakatunut päevas.

Kremli esindajate sõnul on olukord kriitiline, sest osa tervishoiusüsteemist on ülekoormatud ning see mõjutab ka ravi kvaliteeti.

Üks uutest välihaiglatest asub Moskva Krõlatskoje jäähallis, kus on nii voodid patsientidele kui ka kõik muu vajalik nende ravimiseks. Seal kasutatakse uusimat digitehnoloogiat ning patsiendid saavad suurtelt ekraanidelt vaadata filme, kaasa arvatud nõukogude klassikat ja lääne kassahitte.

Venemaa Moskva Krõlatskoje jäähall muudeti ajutiseks koroonahaiglaks FOTO: MOSCOW NEWS AGENCY/via REUTERS/Scanpix

Krõlatskoje jäähalli haigla juht Andrei Škoda sõnas meediale, et iga päev võtavad nad vastu 40 – 50 uut koroonapatsienti.

Krõlatskoje jäähalli rajati koroonahaigla juba pandeemia esimese puhangu ajal selle aasta alguses, kuid siis seda kasutusele ei võetud, kuna ei tekkinud vajadust.

Nüüd võeti, kuna nüüd on nakatunuid rohkem kui kevadel. Praegu on välihaigla voodikohtadest vaid kolmandik ehk 1347 täidetud.

Kui Moskva jäähallihaiglas on veel vabu kohti, siis pealinna lähedaste väikestes haiglates on kõik voodikohad täis. Sama on ka laibakuurides.

Venemaal on nakatunuid kõige enam Moskvas ja tasuta koroonatestide järjekorrad on pikad. Moskva uutesse välihaiglatesse on toodud arste ja medõdesid Venemaa teistest piirkondadest, sest see samm võimaldab Moskva haiglatel tavapärast ravimist jätkata.

Koroonaarstide sõnul on teise koroonalaine ajal nakatunud nooremad ja haigemad kui kevadel esimese laine ajal nakatunud, sest nüüd üritavad inimesed ise end kodus ravida arvates, et neil on gripp.

«Kevadel oli koroonaviirus uus ja inimesed kartsid seda, selle tõttu mindi kiiremini arsti juurde. Uus laine tekkis tõenäoliselt sellest, et inimesed eirasid koroonapiiranguid,» teatas Krõlatskoje jäähalli ajutise haigla peaarst Andrei Škoda.

Venemaa võimud pingutavad, et koroona teise laine ajal ei tuleks riiki sulgeda ja taas väga karme koroonapiiranguid kehtestada nagu kevadel.

Venemaal arendatakse koroonavaktsiini Sputnik V, mida katsetatakse vabatahtlikel, kellel on viirushaigus Covid-19. Kuigi Venemaa epidemioloogid ja koroonaarstid on uut ravimit kiitnud, on rahvas siiski skeptilisel seisukohal, kuna vaktsiin sai kahtlaselt ruttu valmis.

Venemaal tuleb avalikes kohtades kanda maske, kes seda ei tee, saab trahvi, mis ei ole just väike.

Moskva linnapea Sergei Sobjanini käsul peavad baarid ja restoranid sulgema uksed kell 23.

Venemaa pealinna ülikoolide üliõpilased on distantsõppel ning järgneva kahe kuu jooksul ei tohi korraldada suuri kultuuri- ja spordisündmusi.