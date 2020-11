CIA ekstöötaja: Donald Trump võib hakata salainfot lekitama

Washington Post intervjueeris mitut endist ja paregust luureametnikku, kelle sõnul on üsna tõenäoline, et Trump paljastab oma presidendiameti ajal saadud infot isikutele, kelle käes võib see USA jaoks ohtlik olla.

«Kõigil, kes on nördinud, rahulolematud või solvunud, on oht lekitada salastatud teavet. Trump sobib selle profiiliga,» sõnas CIA endine töötaja David Priess.

USA president Donald Trump 2. novembril 2020 Florida Miami lennuväljal. Ta lendas päev enne USA presidendivalimisi Põhja-Carolinasse ja Pennsylvaniasse. FOTO: CARLOS BARRIA/REUTERS/Scanpix

Trump on olnud USA president neli aastat ja selle aja jooksul on temani jõudnud üsna palju salainfot, mis puudutab näiteks USA riiklikku julgeolekut, tuumarelvi, luuremeetmeid ja arendamisel olevaid relvasüsteeme.

Trumpil on salainfole juurdepääs kuni 20. jaanuarini 2021, mil uus president, demokraat Joe Biden annab Washingtonis Kapitooliumis ametivande.

Teada on, et Trump on USA salastatud infot edastanud näiteks Venemaale, avaldades nii USA käimasolevaid luureoperatsioone kui ka neis osalevaid isikuid.

Luureametnike arvates kasutab Trump pärast presidendiametist lahkumist ära kõiki võimalusi ja inimesi, et oma ärisid edendada, lekitades selleks mitmesugust USA salainfot.

CIA kogenud luureohvitser Larry Pfeiffer arvab, et Trump on USA julgeolekule ohuks ka oma hiiglaslike võlgade tõttu. «Meil on kogemus, et inimesed, kes on majanduslikult haavatavas seisundis, on sellest väljatulemiseks valmis oma riigi maha parseldama,» selgitas luureohvitser.

Luureekspertide arvates aitaks praeguses olukorras vaid Trumpi teadmatus, kuid ei saa siiski olla kindel, et ta käes ei ole tundlikku infot.

USA meedia on kirjutanud, et Trump on talle saadetud luureraportite vastu vähe huvi tundnud ning ei pööranud tähelepanu, kuidas luureametid toimivad. Luureametnike sõnul ei pea see paika.

«President, kellel on olemas värske luureinfo ja kellel puudub enesekontroll, on meie riigi jaoks katastroof. Me tõesti ei tea, mida ta teab ja mida ta lekitada võib. Loodame, et ta ei ole lekitamisest huvitatud ja ta ei tee seda,» sõnas president George W Bushi valitsuses asejustiitsministrina töötanud Jack Goldsmith.

Donald Trump sai USA presidendiks 20. jaanuaril 2017 ja ta ametiaeg kestab 20. jaanuarini 2021.

Trump on koos vabariiklastega seadnud kahtluse alla nüüdsete presidendivalimiste tulemused öeldes, et tegemist on valimispettusega ja ta kavatseb tõestada, et tegelikult võitis tema valimised.