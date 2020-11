USA esileediks saav Jill Biden ootab ikka veel praeguse esileedi Melania Trumpi teekutset

Esileediks saav Jill Biden ei ole praeguselt esileedilt Melania Trumpilt veel seda kutset saanud, teatab cnn.com.

USA esileedi Melania Trump 4. novembril Valges Majas FOTO: CNP/AdMedia/SIPA/Scanpix

Valges Majas on pikaajaline traditsioon, et lahkuv esileedi kutsub uue esileedi teed jooma, tutvustab talle Valget Maja, töötajaid ja esileedi tööd.

Valge Maja esindajate sõnul on Jill Biden esileedi tööga kursis, sest ta abikaasa oli 2009 – 2017 asepresident ja tema oli sel ajal riigi teine naine. Sellest hoolimata on tavaks, et lahkuv esileedi tutvub uue esileediga ja annab talle mitteametlikult töö üle.

USA presidendivalimised võitnud demokraat Joe Biden ja ta naine Jill Biden 7. novembril 2020 Delaware'is Wilmingtonis FOTO: JIM BOURG/REUTERS/SCANPIX

Valge Maja allika teatel avaldas proua Trump soovi proua Bideni teele kutsuda, kuid oma abikaasa Donald Trumpi tõttu ei ole ta saanud seda teha, kuna presidendi arvates ei ole ta valimisi kaotanud.

Melania Trump teatas meediale, et ameeriklased on väärt õiglaseid valimisi ja ta olevat oma abikaasale Donald Trumpile öelnud, et ta võtaks kaotuse omaks.

Valges Majas on varem nähtud nii hästi kulgenud kui ka takerdunud võimu üleandmist, ka nüüdne võib olla just seda viimast tüüpi.

Esileedide vahel on olnud hõõrumisi. Näiteks tahtis uus esileedi Nancy Reagan, kes oli presidendiks saanud Ronald Reagani abikaasa, et president Jimmy Carter ja ta naine Rosalynn Carter lahkuksid Valgest Majast juba detsembris 1980, mitte jaanuaris 1981 nagu ette nähtud. See tekitas esileedide ja ka nende abikaasade vahele paksu verd.

Nüüdsed Ameerika Ühendriikide presidendivalimised võitis demokraat Joe Biden, kellest saab 20. jaanuaril 2021 uus USA president.

Praegune president, vabariiklane Donald Trump teatas, et tegelikult võitis valimised tema, kuna Biden sai võidu valimispettuse abil.

USA president Donald Trump ja esileedi Melania Trump 4. novembril Valges Majas FOTO: Mandel Ngan/AFP/Scanpix

Trump nõuab häälte uuesti lugemist, lisaks läks ta kohtusse, et selle kaudu enda sõnul õiglus jalule seada. Ta on jätkanud Twitteris kirjutiste avaldamist, et tema on võitja.