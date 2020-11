VIDEO ⟩ Ameeriklane leidis jabura viisi, kuidas autosid lõhkunud löökaugud «ära parandada»

Seejärel tundis mees, et peab midagi tegema, et aukude vastu võidelda.

«Mul oli kuidagi kõrini ,» ütles ta. «Ma pidin veenduma, et see jama saab ühel või teisel viisil korda. Tean, et ma pole ainus inimene, kelle rehvid seal tänu löökaukudele purunenud on,» seletas Martin.

Küsimuse peale, miks ta otsustas just jõulukuused aukudesse istutada, selgitas mees, et tegemist oli puhta juhusega.

Martini sõnul asus linnavalitsus, kuuldes, et aukudesse on kuused istutatud, kohe tegutsema.

Siiski soovitati linnavalitusest ise auke puudega mitte täita, eriti tiheda liiklusega teedel, sest see on ohtlik.

See ei ole aga esimene kord, kui inimesed on löökaukudesse puid istutanud on. Näiteks istutati 2013. aasta aprilli lõpus Tallinnas Asula tänava löökaukudesse puud ja põõsad. Postimees kirjutas toona, et löökaukudes leidsid oma koha männiistik ja mõned muud taimed.