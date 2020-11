RAHA POLE ⟩ Itaallased tahavad Cristiano Ronaldost lahti saada

Põhjus on 35-aastase vutistaari palganumbris. Ronaldo on Juventuse absoluutne palgakuningas. Daily Maili teatel on Ronaldo palgaks 31 miljonit eurot aastas. Lisaks tulevad veel igasugused boonused. Mehe sissetulekutest suurema osa moodustavad erinevad sponsorlepingud.