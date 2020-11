Šoti lauljatari Maggie Reilly Tallinna kontsert lükati veel kaugemasse tulevikku

Siseruumis toimuvatel üritustel võib viibida kuni 750 külastajat ning ruumi täituvus ei tohi ületada 50 protsenti. Alexela kontserdimajas, kus üritus toimuma pidanuks, on üle 1800 istekoha.

Esiti pidi Maggie Reilly Tallinnas esinema 8. märtsil 2020, kuid naistepäevakontsert lükati lauljatari haigestumise tõttu edasi. Nüüd otsustas korraldaja ürituse veel kaugemasse tulevikku lükata: see peaks toimuma järgmise aasta 12. detsembril.

Kui pilet on juba ostetud ja uus kuupäev ei sobi, saab selle vahetada teise kontserdi pileti või vautšeri vastu. «Olgem üheskoos kannatlikud ja mõistkem keerulist olukorda meelelahutuses. Võimalusel külastage kontserti uuel kuupäeval,» palus üritust korraldav ELC Promotion OÜ.

Maggie Reilly laulis ennast 1980. aastate alguses publiku südamesse Mike Oldfieldi surematute hittidega «Moonlight Shadow» ja «To France», mida 64-aastane lauljatar tänini kontsertidel esitab. 1992. aastal ilmunud soolokarjääri algust tähistavalt albumilt «Echoes» lisandusid hitid «Everytime We Touch», «Tears in the Rain» ja «Wait».