Nagu tulnukas: lennanud haigru kõhust rippus angerjas välja

Davis arvas, et lind neelas angerja tervelt alla, kuid lennu ajal surus angerjas end läbi linnu mao ja keha, lootes eluga pääseda, teatab livescience.com.

Mees lisas, et lennanud noored kotkad ja isegi maapinnal olnud rebane märkasid angerjaga haigrut, lootes vist kerget saaki.

«Tundus, et haigrule ei läinud korda, et ta söök on ta keha lõhkunud ja üritab põgeneda. Angerjas oli tõenäoliselt elus,» sõnas ameeriklane.