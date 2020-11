PILDID JA VIDEO ⟩ Feminismi emaks peetava kirjaniku Mary Wollstonecrafti kuju häirib britte: miks ta on alasti?

Skulptor Maggi Hamblingi teos tekitas skandaali, kuna on neid, kelle arvates ei oleks kuju pidanud olema alasti, sest see on seksistlik ja viib tähelepanu kirjaniku saavutustelt kõrvale, teatab bbc.com.

Naiste õiguste eest seisnud inglannale püstitati kuju pärast kümme aastat kestnud kampaaniat Mary on the Green, millega koguti monumendi loomiseks üle 143 000 naela (umbes160 000 eurot).

Väljaande The Guardian kolumnist Rhiannon Lucy Gosslett küsis, et miks ühtegi meest ei «austata» sellisel viisil.

Kritiseerijate sõnul kinnistavad alasti naisekujud naise keha tajumist avaliku omandina ja on põhimõtteliselt naiste ahistamine. On neid, kes nõuavad Mary Wollstonecrafti uut kuju.

Ajaloolane Simon Schama kommenteeris, et on unistanud Wollstonecrafti kujust, kuid mitte selliset, mis viib mõtted seksile.

Wollstonecrafti tuntuim teos on 1792. aastal ilmunud raamat «Naise õiguste õigustus» (A Vindication of the Rights of Woman), milles ta lahkas nii poliitikat, religiooni, filosoofiat, seksuaalsust kui ka feminismi. See raamat oli esimene liberaalse feminismi avaldus.