Mehhikos tapeti enne politseid kuriteopaika jõudnud ajakirjanik

Veebiväljaande El Salmantino reporter Israel Vázquez Rangel (31), lasti maha ajal, mil ta üritas kajastada surnukeha leidmist Villa Salamanca naabruses vahendas Mexico Daily News.

Mees sõitis sündmuskohale autoga, millel oli peal ka väljaande logo.

Võimude sõnul valmistus Vázquez tegema otseülekannet sündmuskohalt, kui teda vähemalt kaheksa korda tulistati.

Rahvuskaardi saabudes leidsid nad eest raskelt haavatud ajakirjaniku. Vázquez viidi kiirabiga lähedalasuvasse haiglasse, kus ta hoolimata arstide pingutustest suri.

Sündmuskohalt leidis riiklik peaprokuratuur mitu padrunikesta.

El Salamantino ametnikud mõistsid rünnaku hukka ja nõudsid, et kohalikud, osariigi ja föderaalsed võimud leiaksid vastutavad isikud.

Väljaande töötajad kirjutasid ka avalduse, milles ütlesid, et Salamanca kodanikud peavad tundma turvatunnet, nagu ka kõik ajakirjanikud, kes iga päev seavad oma elu ohtu selle ülla töö tegemisel.

Riigi peaprokuratuur teatas pressiteates, et määras juhtumit uurima spetsiaalse mõrvaüksuse.

Kuberner Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ja Salamanca nõukogu tegid mõlemad avalduse, milles mõistsid Vázquezi tapmise hukka ja kutsusid ametivõime üles kiiresti tegutsema.

«Eeldame, et peaprokurör lahendab juhtumi viivitamatult,» säutsus Sinhue esmaspäeval oma Twitteri kontol.

El periodista Israel Vázquez cubría hallazgo de restos humanos en Salamanca; fue asesinado a balazos https://t.co/GApeJOKK3N pic.twitter.com/h2wA3nGmEk — Sin Embargo MX (@SinEmbargoMX) November 10, 2020

Guanajuatonis on osariigi valitsuse juurs ka nõukogu, mis tegeleb ajakirjanike vastu suunatud ähvarduste ja vägivallategudega. Peamiselt on see tuntud kui aktivistidele ja ajakirjanikele inimõiguslikku kaitset pakkuva osariigi nõukoguga.

Nõukogu tegi pärast ajakirjaniku tapmise avalikuks tulekut avalduse, milles öeldi, et kuigi alates 2018. aastast on nad tegelenud 30 osariigis ajakirjanike vastu toime pandud agressiooniteatega, on Guanajuato ajakirjaniku tapmine ebatavaline.

«Me lubame, et sellised juhtumid ei kordu Guanajuatos. Kutsume ametivõime üles üheskoos tegema tööd selle nimel, et lõpetada see ohutuse puudumine, mis Guanajuatos lokkab,» ütlesid nad.