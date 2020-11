Malluka-Kardo eksnaisele: ära minust halvematele võimalust anna

View this post on Instagram

Pildil mina, lapsed ja maailma parim eksabikaasa. Eile andsime need allkirjad siis ära. Kurb oli, nii nii kurb. Sinna sõites korra isegi käis peast läbi, et äkki ma peaks lihtsalt ära sõitma, aga elu juba on kord selline, et ei ole alati lihtne ja kõik valikud ei ole nii must-valged, nagu teistele tunduda võib. Nagu valatult, hakkas mul seal Kardot oodates mängima Lana Del Ray - Born to die, mis tähendab seda, et ma istusin ja pisarad muudkui voolasid, sest kõik lõpud on kurvad. Aga siis meenutasin ma endale, et see ei ole ju mitte millegi muu lõpp, vaid ainult üks allkiri. See imeline isa ja suurepärane inimene jääb mu ellu igaveseks ja ma armastan teda ka vähemalt sama kaua. Parim esimene abikaasa, keda üks naine soovida võib 😂❤️Aitäh sulle @kartuuber kõikide nende ägedate aastate eest ja anna andeks mulle kõikide piimapakkide eest, mis ma külmikust välja unustasin. Muu eest ka. Laav ju!