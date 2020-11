JUBA AVALIK ⟩ Eesti Laulu esimeste poolfinalistide seast leiame ka MyHits saatejuhid

ETV «Ringvaate» saates tutvustati täna Eesti Laul 2021 esimesi poolfinaliste. Välja kuulutati 12 silmapaistvat lugu, mille seas olid raadio MyHits hommikuprogrammi mõlema saatejuhi eestikeelsed palad.

«Sellist asja ei ole minu teada ka varem juhtunud, et ühe raadio hommikuprogramm pääseb täies koosseisus Eesti Laulule,» kommenteeris Indrek Vaheoja omapärast saavutust Elu24-le.

Vaheoja, kes on paljudele tuttav bändi Winny Puhh solistina, jõudis poolfinaali verivärske bändiga Redel. See on uus sooloprojekt, milles teeb kaasa ka Winny Puhhi trummar Kristjan Oden. Nende Eesti Laul 2021 lugu kannab pealkirja «Tartu».

«Lugu on lõbus ja helge,» kirjeldas Vaheoja ja lisas, et Redel ise on ka väga tantsuline bänd. Ka Eesti Laulu lavale lubas Vaheoja tuua palju tantsu.

2013. aastal Winny Puhhi looga «Meiecundimees üks Korsakov läks eile Lätti» Eesti Laulul kolmandale kohale tulnud Vaheoja avaldas, et selle bändiga arvatavasti enam lauluvõistlusele ei mindagi. «See töö on selle ansambliga (Winny Puhhiga – toim) tehtud, et sellepärast saigi uus ansambel tehtud. Koroona aeg, tuleb ikka muusikat teha.»

Jüri Pootsmann ja Indrek Vaheoja loodavad, et jagavad Eesti Laulu poolfinaalis garderoobi. FOTO: MyHits

Eesti Laul 2016 võitnud Jüri Pootsmann lubas toona, et ootab vähemalt viis aastat enne, kui uuesti proovib. Osalemine 2021. aasta võistlusel oli aga juhuslik. «Alateadvus äkki mängis mänge, et olin kunagi ju lubanud,» avaldas Pootsmann Elu24-le.

Oma tänavust lugu «Magus melanhoolia» kirjeldas Pootsmann sõnapaariga «ettearvamatu ballaad». «Ringvaate» saates tunnistas Pootsmann, et lugu oli valminud juba ammu.

Tõsiasja, et Pootsmann astub Eesti Laulul võistlustulle oma kolleegiga, ei ole laulja veel seedinud. «Eks see jõuab kohale siis, kui sellest rohkem rääkima hakatakse. Praegu on lihtsalt väga hea meel. See on ikkagi põnev olukord koos väga hea sõbraga seal ühes pundis olla.»

Mõlemad saatejuhid on aga muidugi seda meelt, et lähevad Eesti Laulule sõprade mitte konkurentidena. Vaheoja loodab, et saab koos Pootsmanniga poolfinaalis ka garderoobi jagada: «Siis on hea ja lõbus.» Seda kuuldes lausus Pootsmann rõõmsalt: «Ma loodan ka seda sama.»

ESIMESED EESTI LAUL 2021 POOLFINALISTID

1. Uku Suviste «The lucky one»*

Loo autorid Uku Suviste, Sharon Vaughn

2. Gram-Of-Fun «Lost in a dance»

Loo autorid Martin Kuut, Kristel Aaslaid, Raul Ojamaa, Kostja Tsõbulevski, Mikk Simson

3. Tuuli Rand «Üks öö»

Loo autorid Gevin Niglas, Kristel Aaslaid, Tuuli Rand

4. Jüri Pootsmann «Magus melanhoolia»

Loo autorid Jüri Pootsmann, Joonas Mattias Sarapuu, Jana Hallas, Aleksi Liski

5. Redel «Tartu»

Loo autorid Kristjan Oden, Indrek Vaheoja

6. Kéa (ehk Ketter Orav) «Hypnotized»

Loo autorid Ketter Orav, Sander Sadam, Alvar Antson

7. Hans Nayna «One by one»

Loo autorid Vahur Valgmaa, Hans Nayna

8. Nika Marula «Calm down»

Loo autorid Andrei Zevakin, Nika Marula, Daniil Kotilevits

9. Andrei Zevakin & Pluuto «Wingman»

Loo autorid Andrei Zevakin, Henry Orlov

10. Wiiralt «Tuuled»

Loo autorid Pat Lyons, Martin Saaremägi

11. Helen «Nii kõrgele»

Loo autorid Rob Montes, Jason Hunter, Renae Rain, Helen Randmets

12. Koit Toome «We could have been beautiful»

Loo autorid Joonas Parkkonen, Koit Toome, Peppina Pällijeff

* Uku Suviste sai eelmise aasta võitjana ja tänavuse Eurovisiooni lauluvõistluse tühistamise järel poolfinaali otsepääsme.​

Ülejäänud 12 poolfinaali pääsenut selguvad homses «Ringvaate» saates.

Eesti Laul 2021 eelžüriisse kuulusid Bert Prikenfeld, Kaupo Karelson, Jüri Pihel, Jaan Pehk, Anu Varusk, Karl-Erik Taukar, Sten Teppan, Mari-Liis Männik, Ahto Kruusmann, Margus Kamlat, Laura Põldvere, Vaido Pannel, Robert Kõrvits, Rauno Märks, Dmitri Mikrjukov, Andres Aljaste ja Liis Lemsalu.