PUHAS PRAAK ⟩ Kolleegi abi palunud juuksur pidi häbist maa alla vajuma, kui tulemust nägi

«Teadsin juba siis, kui ta lahkus, et tulemus on kohutav, tahtsin lihtsalt surra. Ta oli purjus, kui ta seda kõike tegi. Ta jäi purju minu džinni juues.» Emily tunnistas, et ta pakkus talle džinni viisakusest, kuid ei arvanud, et naine sellest ennast purju joob.

Teades, et tulemus on jube, saatis Emily kiiruga kohalikule juuksurisalongile sõnumi ja palus erakorralist aega. Kui Emily järgmisel päeval salongi jõudis said seal töötavad juuksurid šoki. «Kõigi silmad läksid imestusest suureks ja nende suud vajusid lahti. Kõik juuksurid ütlesid, et see on kõige jubedam juustepikenduste õmblustöö, mida nad on näinud.»