VIDEOD ⟩ Rokkar Jaagup Kreem vastas avameelselt küsimusele: kas ta mõni päev kaine ka on?

Kolmapäevane Kanal 2 saade «Õhtu!» oli veidi erilisem kui tavaliselt, sest see oli pühendatud Terminaatorile, ühele Eesti armastatuimale bändile. Erisaade algas «Vanamehe filmi» tunnuslooga «Tunneli lõpus» ja pärast raju esitlust vestlesid saatejuhtidega bändi solist Jaagup Kreem ja bassist Henno Kelp.

Jutuks tuli muidugi 33 aastat tegutsenud Terminaatori värske plaat «Maailm vs Lilian», mida paljud bändi fännid on oodanud viimased kuus aastat. «Mina ei tunne üldse, et see kaua on võtnud aega,» rääkis Kreem, kuid lisas naljatades, et on ise viimased viis aastat uut albumit lubanud.

Oma pika karjääri saladuseks peab Terminaator seda, et nad ei lähe moevooludega kaasa ja teevad oma asja nii ausalt kui nad oskavad. Nõnda võtab Kreem uue albumi kokku sõnadega «uus hea Termikas».

Uuel albumil «Maailm vs Lilian» on kokku kümme lugu, üheksa neist on uued lood. «Üks on vana. Üks on see, mis ilmus ainult esimese kasseti peal meil. Me esimene album ilmus ainult kasseti näol (1994. aastal - toim) ja seal oli peal klaverilugu «Ainult sina võid mu maailma muuta». Kuna meil enam klaverit, klahvpille enam bändis ei ole, siis me tegime selle versiooni. See on Sõrve Sääre tipus sel suvel salvestatud kontsert. Hästi võimas,,» kirjeldas Kreem albumi ühte lugu.

Värske albumi esitluskontsert toimub juba 13. novembril klubis Venus.

KREEM VASTAS SÕPRADE KÜSIMUSTELE

Pärast albumi tutvustamist jäi Kreem diivanile üksi ja saatejuhid näitasid muusikule videoküsimusi tema sõpradelt.

Videoküsimus saatsid neli sõpra. Eriti terava küsimuse esitas Kreemile tema sõber ja tuntud tippkokk Joel Ostrat.

«Sina oled Eesti üks kõige kõvemaid rokkareid, ja sa tõesti rokid. [...] Minu küsimus on väga lihtne, ma mõtlesin, et küsin sellist asja: kui palju selline Eesti esirokkar oma tervise peale mõtleb?» küsis Ostrat.

«Ja, ikka mõtleb tervise peale. Ma käin ikka paar korda nädalas jõusaalis, jooksmas ja tennist mängimas. Teen selliseid asju ka ja suitsu ma ei tee!» vastas Kreem ja tõi välja, et kindlasti oli Ostrati küsimus seotud ka sellega, kas ta pitsi sisse sülitab.

Selle peale nägi Kreem ka Ostrati teist küsimust: «Kas sul on selliseid päevi ka, kus sa iseendaga tegeled või, ma küsin otse, kas sa mõni päev kaine ka oled?»

«Noh, jah, olen,» kostis küsimusest veidi üllatunud Kreem ja jätkas, «tegelikult on asi niiviisi, et tõesti pean tunnistama, et kui kõik kontserdid pandi lukku, kõik keelati ära, siis kulleriga sai ikka tellitud ka. Noh... siis polnud ju vahet, mingeid kohustusi ei olnud.»

«Siis läks päris lepase reega ka ikka veinikest ja mullikest. Ja kolmapäev on ka hea päev, emaspäev on ka hea päev, mingit vahet ei ole, mis päev see on. Tavaliselt on reede, laupäev meie elus selline, kus me ikka teeme tööd ja siis kohe ka maitseme ka tööviljasid, ülejäänud nädala on siis teistmoodi elu,» tunnistas Kreem ausalt.