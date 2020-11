PILTUUDIS ⟩ «Harry Potteri» staar liitus Instagramiga ja tegi fännidele esimese postitusega vahva üllatuse

Briti näitleja Rupert Grint , kes sai tuntuks «Harry Potteri» filmides, sai tänavu mais esimest korda isaks. 31-aastane Grint ja tema näitlejast kallim Georgia Groome (28) on koos olnud alates 2011. aastast, kuid on eraelu kiivalt varjanud. Lapseootusest teatas paar näiteks kõigest kuu aega enne tütre sündi.

Nüüd on Grint liitunud sotsiaalmeediaga ja tegi endale Instagrami konto. 10. novembril esimese postituse teinud Grint on umbes päevaga kogunud ligi 2,5 miljonit fänni.

«Tere, Instagram.... ainult 10 aastat hiljaks jäänud, aga siin ma olen. Grint on Instagramis! Olen siin selleks, et tutvustada teile kõigile Wednesday G. Grinti ,» kirjutas näitleja oma postituses.

Wednesday on üpris omapärane nimi. Kuigi tegu on eelkõige nädalapäevaga (kolmapäev) on see meelelahutusmaailmas tuntud ka filmist «Addamsite perekond» (1991). Nimelt kandis näitlejanna Christina Ricci tegelaskuju antud filmis nime Wednesday Addams (alumisel pildil).