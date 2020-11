Keegi ei tea, mis tal viga on: Rootsi hokipiiga on haige juba üle 200 päeva

Rootsi naisjuunioride koondiseski väravapostide vahel seisnud Anna Amholt rääkis oma tervisemuredest väljaandele Aftonbladet. Intervjuus ütles ta, et kõik sai alguse ajupõrutusest.

Anna Amholt. FOTO: facebook.com

«Kõigepealt ajupõrutus, siis tänavu aprillis diagnoositi mul nakatumine koroonaviirusesse,» rääkis rootslanna. Hokikaunitar oli just taas hakanud kõvasti trenni tegema, kui ühel päeval pärast rasket füüsilist koormust tundis ta end halvasti. Tal kadusid lõhna - ja maitsetaju.

Pärast kahenädalast puhkust näis tervis taastuvat. Amholt otsustas kerge jooksu teha. Pärast jooksu aga tõsised katsumused alles algasid.

«Mul tekkisid kõik südamepauna põletiku tunnused. Valud rinnakus kestsid kolm kuud,» rääkis naine Aftonbladetile. Südamepauna põletikku ehk perikardiiti võivad põhjustada erinevad viirus - või bakteriaalsed nakkused. Seda diagnoos arsti aga ei kinnitanud.

Amholt on nüüdseks haige olnud üle 200 päeva. Iga päev on tal paha olla.

«Kõige hullematel päevadel on selline tunne, nagu oleks teinud maksimaalselt pingutades roppu trenni ja keha on lihtsalt valus ja väsinud. Iga päev, mil pole valu, palavikku või meeletut väsimust, on justkui jumala õnnistus.»

«Praegu on mul rohkem häid päevi, kui enne. See on kestnud nüüd nii kaua, et ma ei mäletagi mis tunne on terve olla. Võtan päev korraga. Arvan, et mul on paha olla sellepärast ka, et olen kaotanud palju lihasmassi.»

Amholt on hämmingus. Ka arstid ei oska talle öelda, mis tema kehas valesti on. Testid ja uuringud pole seni näidanud midagi iseäralikku. Amholt on andnud erinevaid vereproove ning ootab peatselt saabuvaid röntgeni tulemusi.

Ta on tagasi kolinud vanemate koju Askimisse. Päeva toimingud sõltuvad enamasti sellest, mida ta eelmisel päeval teinud on. Näiteks kui ta on sõbraga söömas käinud ja pisut õppinud, siis järgmisel päeval tuleb olla ennast tagasi hoida ning olla ettevaatlik.

Tuleb ette, et tagasilöögi annab ka väike jalutsukäik. «Võib tekkida palavik, lihased valutavad, kurk on haige. See võib kest jälle kaks või kolm nädalat.»

Leping HV-71-ga on külmutatud. Amholt on naiskonnakaaslastega ühenduses ja nad on teda ka vaatamas käinud.