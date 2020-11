PILDID JA VIDEO ⟩ Haruldase Roosi hinge eest maksti ligi 27 miljonit dollarit

Teemant kannab nime The Spirit of the Rose (Roosi hing), kuid seda kutsutakse ka «roosaks unistuseks», teatab afp.com.

Sotheby’s oksjonimaja esindajate teatel on see teemant sel aastal kõige kallimalt oksjonil müüdud roosa teemant. Tegemist on 14,8-karaadise teemantiga, tavaliselt on roosad teemantid all 10-karaadised.